Визит Президента Ильхама Алиева в Китай укрепил стратегическое партнерство между странами - Лу Мэй
Визит Президента Ильхама Алиева в Китай придал мощный импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству в различных областях между Китаем и Азербайджаном, а также обогатил содержание отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинги в Баку.
Она напомнила, что Президент Ильхам Алиев восемь раз посетил Китай и более десяти раз встречался с председателем КНР Си Цзиньпином в различных форматах.
"Председатель Си Цзиньпин назвал Президента Ильхама Алиева своим старым другом. Именно под стратегическим руководством глав двух государств китайско-азербайджанские отношения последовательно выходят на новый уровень и уже достигли наивысшей точки в истории", - подчеркнула Лу Мэй.
По ее словам, китайская сторона готова вместе с Азербайджаном поддерживать позитивную динамику двустороннего взаимодействия и открывать новые горизонты ради взаимной выгоды и совместного процветания.
