Названа дата объявления решения ЦБА по учетной ставке
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 10 сентября объявит решение по учетной ставке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, 23 июля ставка была снижена с 7,25% до 7%.
В соответствии с последним решением, учетная ставка установлена на уровне 7%, нижняя граница процентного коридора - 6%, верхняя - 8%.
Отмечается, что решение было принято с учетом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории и ее сопоставления с целевым показателем (4±2%), последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, сохраняющейся стабильности на валютном рынке, а также эффективности передачи решений денежно-кредитной политики.
ЦБА сообщил, что дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут зависеть от динамики фактической и прогнозируемой инфляции, а также внешних и внутренних рисков.
"Центральный банк продолжит использовать все доступные инструменты для обеспечения ценовой стабильности", - подчеркнуто в сообщении.
