Баку примет всемирное спортивное и бизнес-мероприятие Баку в 2026 году примет Всемирный спортивный и бизнес-саммит SportAccord. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по этому случаю проходит официальная церемония подписания соглашения между Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и организацией SportAccord.
Баку в 2026 году примет Всемирный спортивный и бизнес-саммит SportAccord.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по этому случаю проходит официальная церемония подписания соглашения между Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и организацией SportAccord.
На церемонии будет объявлено о проведении саммита SportAccord в Баку в 2026 году.
