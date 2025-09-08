Баку примет всемирное спортивное и бизнес-мероприятие

Баку в 2026 году примет Всемирный спортивный и бизнес-саммит SportAccord.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по этому случаю проходит официальная церемония подписания соглашения между Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и организацией SportAccord.

На церемонии будет объявлено о проведении саммита SportAccord в Баку в 2026 году.