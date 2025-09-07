Женская сборная Азербайджана по баскетболу впервые в истории вышла в финал Кубка Европы

В столице Дании Копенгагене проходят игры Кубка Европы по баскетболу 3х3 с участием женской сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одержав в первой игре группового этапа победу над Францией со счетом 21:16, а во второй - над сборной Украины со счетом 21:14, национальная команда вышла в 1/4 финала с первого места.

Обыграв в 1/4 финала команду Польши со счетом 16:13, в полуфинале сборная Азербайджана одержала победу над действующим чемпионом Европы - сборной Испании со счетом 21:17 и впервые в истории азербайджанского баскетбола 3х3 обеспечила себе выход в финал.

Отметим, что в решающем матче наши баскетболистки встретятся с действующим чемпионом мира - командой Нидерландов. Игра начнется сегодня в 21:00 по бакинскому времени.