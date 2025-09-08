Стрельба в Иерусалиме - много пострадавших

В районе Рамот в Иерусалиме произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум 15 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили полиция и служба скорой помощи.

По данным парамедиков, 6 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Правоохранительные органы заявили, что нападавшие были "нейтрализованы" вскоре после начала атаки.