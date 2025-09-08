https://news.day.az/world/1778904.html Стрельба в Иерусалиме - много пострадавших - ВИДЕО В районе Рамот в Иерусалиме произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум 15 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили полиция и служба скорой помощи. По данным парамедиков, 6 человек находятся в тяжёлом состоянии.
В районе Рамот в Иерусалиме произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум 15 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили полиция и служба скорой помощи.
По данным парамедиков, 6 человек находятся в тяжёлом состоянии.
Правоохранительные органы заявили, что нападавшие были "нейтрализованы" вскоре после начала атаки.
