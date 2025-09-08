Азербайджан поздравил Северную Македонию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Северную Македонию с Днем национального праздника.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации ведомства в соцсети X.

"Поздравляем правительство и народ Северной Македонии с Днем национального праздника!", - отмечается в публикации.