Песни Оззи Осборна стали частью музыкального номера на MTV VMA 2025

На премии MTV Video Music Awards 2025 (MTV VMA 2025) известные певцы, такие как Стивен Тайлер и Джо Перри из Aerosmith, Yungblud и Нуно Беттанкур, исполнили попурри из трех песен британского рок-музыканта и лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна (настоящее имя - Джон Майкл Осборн) в память о нем, передает Day.Az со ссылкой на Известия.