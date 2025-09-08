https://news.day.az/showbiz/1778860.html Песни Оззи Осборна стали частью музыкального номера на MTV VMA 2025 На премии MTV Video Music Awards 2025 (MTV VMA 2025) известные певцы, такие как Стивен Тайлер и Джо Перри из Aerosmith, Yungblud и Нуно Беттанкур, исполнили попурри из трех песен британского рок-музыканта и лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна (настоящее имя - Джон Майкл Осборн) в память о нем, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Песни Оззи Осборна стали частью музыкального номера на MTV VMA 2025
На премии MTV Video Music Awards 2025 (MTV VMA 2025) известные певцы, такие как Стивен Тайлер и Джо Перри из Aerosmith, Yungblud и Нуно Беттанкур, исполнили попурри из трех песен британского рок-музыканта и лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна (настоящее имя - Джон Майкл Осборн) в память о нем, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Нуно Беттанкур, Джо Перри, Стивен Тайлер и Yungblud исполняют легендарную песню Оззи Осборна Crazy Train", - написано в соцсети X.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре