Huawei разрабатывает дешевый складной смартфон с широким экраном

Компания Huawei, по всей видимости, готовится вновь подогреть интерес к рынку складных смартфонов. Согласно новым утечкам, китайский технологический гигант разрабатывает более доступную версию своего складного устройства Pura X, которое ранее в этом году привлекло внимание как первый аппарат с широкоформатным соотношением сторон экрана - 16:10.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Оригинальный Pura X, выпущенный в марте 2025 года в Китае по цене около $1250, быстро завоевал популярность благодаря ощущению, схожему с планшетом, в складном форм-факторе. По сообщениям, устройство уже нашло более 700 000 пользователей. Теперь же, по данным инсайдера Digital Chat Station, Huawei работает над преемником, который снизит цену до примерно $840.

Для достижения более низкой стоимости Huawei, возможно, придется немного сократить некоторые технические характеристики. Однако утечка предполагает, что новая модель сохранит ключевую привлекательность: 6,3-дюймовый широкоформатный дисплей с необычным соотношением сторон 16:10. Это может сделать его одним из первых "доступных" складных устройств, предлагающих по-настоящему отличающийся дизайн.

Если эти сообщения подтвердятся, среднебюджетный Pura X от Huawei может открыть двери для большего числа покупателей, желающих попробовать складные устройства, не тратя при этом "флагманские" суммы. Это также укрепит лидерство Huawei на растущем китайском рынке складных устройств в то время, когда конкуренты, такие как Samsung, пытаются удержать свои позиции.

Тем не менее доступность за пределами Китая остается неясной.

Оригинальный Pura X так и не был выпущен за пределами Поднебесной, поэтому пока неизвестно, предложит ли Huawei среднебюджетную версию для глобальной аудитории.