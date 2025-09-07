https://news.day.az/politics/1778775.html Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеообзор, подготовленный на основе информации, опубликованной на прошлой неделе. Day.Az предлагает вниманию этот видеоролик со ссылкой на пресс-службу министерства.
