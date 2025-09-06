Скончался легендарный вратарь НХЛ Кен Драйден

Бывший вратарь сборной Канады и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Кен Драйден умер в возрасте 78 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Уточняется, что причиной смерти Драйдена стал рак.

"Кен Драйден был выдающимся спортсменом, но он также был выдающимся человеком. За маской скрывалась невероятная личность. <...> Он был одной из настоящих легенд, которые помогли сделать этот клуб таким, каким он является сегодня. Кен воплощал в себе всё лучшее, что есть в "Монреаль Канадиенс", и его наследие в нашем обществе выходит за рамки нашего спорта", - подчеркнул владелец и президент "Монреаля" Джефф Молсон.

Он также принес искренние соболезнования родным и близким спортсмена от имени семьи Молсон и всей организации.

Кен Драйден родился 8 августа 1947 года. Он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1964 году "Бостоном" под общим 14-м номером, однако клуб обменял права на 16-летнего игрока в "Монреаль".

За "Монреаль Канадиенс" хоккеист выступал с 1970 по 1979 год, за этот период выиграл шесть Кубков Стэнли (1971, 1973, 1976-1979). Драйден является рекордсменом по этому показателю среди вратарей вместе с соотечественником Жаком Плантом.

Хоккеист пять раз признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (1973, 1976-1979). Он завершил карьеру в 1979 году и был включён в Зал хоккейной славы в Торонто в 1983 году в Торонто, в 2007 году "Монреаль" вывел из обращения номер 29, под которым за команду выступал голкипер. Драйден был участником Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады, в которой провел четыре матча и защищал ворота в стартовой игре противостояния, завершившейся со счетом 7:3 в пользу советских хоккеистов.

В 1997 году Драйден стал президентом "Торонто", но покинул команду через семь лет, чтобы баллотироваться в парламент Канады. Был членом канадского парламента от Либеральной партии с 2004 по 2011 год, а также занимал должность главы министерства соцразвития в период с 2004 по 2006 год.