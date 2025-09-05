В Баку два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком

В Ясамальском районе на дороге "Кенар Даиреви" произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Согласно информации, два легковых автомобиля столкнулись с грузовым автомобилем. 

Отмечается, что из-за аварии образовалась пробка в направлении Баку-Сумгайытского шоссе.

Сотрудники полиции принимают меры для ликвидации затора.