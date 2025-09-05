https://news.day.az/incident/1778507.html

В Баку два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком - ФОТО - ВИДЕО

В Ясамальском районе на дороге "Кенар Даиреви" произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом МВД. Согласно информации, два легковых автомобиля столкнулись с грузовым автомобилем.