В Баку два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком - ФОТО - ВИДЕО
В Ясамальском районе на дороге "Кенар Даиреви" произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
Согласно информации, два легковых автомобиля столкнулись с грузовым автомобилем.
Отмечается, что из-за аварии образовалась пробка в направлении Баку-Сумгайытского шоссе.
Сотрудники полиции принимают меры для ликвидации затора.
