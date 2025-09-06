Азербайджан нарастил товарооборот со странами ЕС - ЦИФРЫ
За январь-июль текущего года товарооборот между Азербайджаном и странами Европейского Союза (ЕС) составил 12,4 миллиарда долларов США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по расчетам на основе отчета ведомства данный показатель увеличился на 14 процентов, или на 1,5 миллиарда долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетный период товарооборот с государствами ЕС составил 43 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Представляем данные о торговых операциях Азербайджана со странами ЕС за январь-июль текущего года:
|Страна
|
Экспорт
(тысяча долларов США)
|
Импорт
(тысяча долларов США)
|
ЕС
|
10 715 370.82
|
1 688 831.42
|
Германия
|
376 347.13
|
512 258.09
|
Австрия
|
43 567.42
|
62 130.16
|
Бельгия
|
898.54
|
37 470.91
|
Болгария
|
449 425.68
|
14 175.24
|
Чехия
|
548 347.40
|
44 891.00
|
Дания
|
54 389.24
|
18 483.16
|
Эстония
|
16 861.81
|
7 472.42
|
Финляндия
|
67.75
|
18 100.10
|
Франция
|
45 802.18
|
143 854.70
|
Хорватия
|
451 018.74
|
3 430.12
|
Ирландия
|
174 269.66
|
26 202.78
|
Испания
|
6 064.40
|
142 209.36
|
Швеция
|
743.97
|
22 733.41
|
Италия
|
7 195 299.05
|
303 334.70
|
Кипр
|
7 381.38
|
635.87
|
Латвия
|
5 670.51
|
8 946.30
|
Литва
|
2 075.90
|
12 013.38
|
Люксембург
|
59.75
|
557.04
|
Венгрия
|
1 301.76
|
31 471.06
|
Мальта
|
3 709.57
|
317.03
|
Нидерланды
|
135 653.55
|
77 256.02
|
Польша
|
7 433.53
|
90 572.09
|
Португалия
|
385 113.52
|
8 369.38
|
Румыния
|
385 242.00
|
36 904.28
|
Словакия
|
474.74
|
22 870.92
|
Словения
|
8 103.36
|
16 031.20
|
Греция
|
410 048.30
|
26 140.69
