Азербайджан нарастил товарооборот со странами ЕС

За январь-июль текущего года товарооборот между Азербайджаном и странами Европейского Союза (ЕС) составил 12,4 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по расчетам на основе отчета ведомства данный показатель увеличился на 14 процентов, или на 1,5 миллиарда долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период товарооборот с государствами ЕС составил 43 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Представляем данные о торговых операциях Азербайджана со странами ЕС за январь-июль текущего года: