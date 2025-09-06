Потенциально опасный межзвездный объект оказался кометой

Выявленный потенциально опасный межзвездный объект 3I/ATLAS, летящий в сторону Солнечной системы, является обычной кометой.

Как передает Day.Az, об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на астронома из университета Ланкашира, доктора Марка Норриса.

"Новые изображения очень ясно демонстрируют, что 3I/ATLAS является кометой" - говорится в материале.

Так, на сделанных изображениях было обнаружено плотное ледяное ядро, окруженное широким ореолом газа и пыли, что свойственно только кометам. При этом сам объект позади 3I/ATLAS имеет длинный хвост в заданном направлении против Солнца.

По словам Норриса, ранние изображения показали доказательства кометной активности, однако та была слабой из-за сильной удаленности от Солнца и отсутствия нужной освещенности движущегося объекта.

Кроме того, данные наблюдения также окончательно опровергают теории о том, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем.