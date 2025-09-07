Засуха в Казахстане открыла доступ к археологическим находкам

Из-за засухи уровень воды в Богенском водохранилище (Туркестанская область Казахстана) резко упал, и это дало возможность археологам провести разведку на ранее затопленных участках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана, за неделю работ были найдены каменные орудия труда позднего палеолита и мезолита - около десяти халцедоновых камней, нуклеусы, а также пластины для резки и обработки.

Также археологи раскопали захоронения бронзового века. Хотя человеческие останки сохранились плохо, были обнаружены керамические сосуды с орнаментом, украшения - серьги, кольца, браслеты и множество бусин. Подобных находок ранее в этом регионе не фиксировали.

Кроме того, найдено захоронение канглы-сарматского периода (I век до н.э. - I век н.э.). В нем нашли воинский инвентарь: наконечники стрел, нож, поясную пряжку и кувшин. Это подтверждает, что люди жили здесь с глубокой древности.