Европу и США обвинили в гибели 38 млн человек на фоне санкций

Санкции, которые европейские лидеры и власти Соединенных Штатов вводили против стран глобального Юга, привели к гибели 38 миллионов человек. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на результаты исследования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации говорится, что США и Европа давно используют санкции в качестве инструмента давления на правительства стран. Авторы материала добавили, что в 1990-х и 2000-х каждый год под западными санкциями находились порядка 30 государств.

Исследователи подчеркнули, что в 2025 году в журнале The Lancet Global Health опубликовали исследование, в котором было подсчитано общее количество смертей, связанных с санкциями в период с 1970-го по 2021-й годы.

"Результаты ошеломляют. Авторы установили, что односторонние санкции, введенные США и ЕС с 1970 года, связаны с 38 миллионов смертей", - говорится в материале.

При этом в публикации говорится, что от санкций погибает в несколько раз больше людей, чем от боевых действий.