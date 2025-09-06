Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало водителей к осторожности на фоне роста транспортного потока из Баку в регионы в выходные дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГУГДП, в последние дни наблюдается увеличение интенсивности движения на основных автомагистралях и дорогах страны. Это создает дополнительные риски на трассах и требует от водителей особого внимания и дисциплины за рулем.

В ведомстве напомнили, что перед длительными поездками необходимо тщательно проверять техническое состояние автомобиля - особое внимание следует уделить состоянию шин, работе световых приборов и тормозной системы. Также настоятельно рекомендуется не управлять транспортным средством в утомленном или сонном состоянии и строго соблюдать установленные скоростные ограничения.

ГУГДП подчеркивает, что нарушение правил дорожного движения не только может повлечь за собой административные санкции, но и нередко становится причиной тяжелых последствий и трагедий на дорогах.