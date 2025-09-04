https://news.day.az/society/1778267.html

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Как передает Day.Az, об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). "4 сентября в 17:44 (по Баку) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (N28E07) продолжительностью 13 минут", - говорится в публикации.