На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"4 сентября в 17:44 (по Баку) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (N28E07) продолжительностью 13 минут", - говорится в публикации. 