В ДР Конго сообщили о новой вспышке Эболы

Власти Демократической Республики Конго объявили о вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола, в провинции Касаи. По состоянию на 4 сентября зарегистрированы 28 предполагаемых случаев заболевания и 15 смертей. От болезни, в частности, скончались четыре медицинских работника.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ООН, анализы образцов, проведенные в Национальном институте биомедицинских исследований в столице страны Киншасе, подтвердили, что причиной вспышки стал заирский штамм вируса Эбола. Симптомы включают лихорадку, рвоту, диарею и кровотечения.

Власти направили в провинцию группу быстрого реагирования, к которой присоединились эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области эпидемиологии, профилактики инфекций и контроля над ними, а также лабораторной диагностики и лечения. Также в регион командированы специалисты для работы с населением.

Кроме того, ВОЗ доставляет в Касаи средства индивидуальной защиты, мобильное лабораторное оборудование и медицинские материалы. Доступ к району осложнен: дорога от столицы провинции, города Чикапа, занимает не менее суток, при этом сообщение по воздуху ограничено.

"Мы действуем решительно, чтобы как можно скорее остановить распространение вируса и защитить сообщества, - заявил Мохамед Джанаби, региональный директор ВОЗ по Африке. - Опираясь на многолетний опыт страны в борьбе со вспышками вирусных заболеваний, мы тесно сотрудничаем с местными органами здравоохранения".

Ожидается, что число случаев заболевания будет расти, так как передача инфекции продолжается. Группы реагирования и местные медицинские бригады работают над выявлением всех инфицированных и обеспечением их необходимой помощью.

В стране создан запас препаратов, а также доз вакцины Ervebo против вируса Эбола этого типа. Вакцина будет оперативно доставлена в Касаи из Киншасы для иммунизации тех, кто был в контакте с зараженными, и медицинских работников.

Предыдущая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго была зафиксирована в апреле 2022 года в Экваториальной провинции и была ликвидирована менее чем за три месяца благодаря решительным действиям органов здравоохранения. В провинции Касаи случаи заболевания ранее регистрировались в 2007 и 2008 годах. Всего в стране с момента первого выявления вируса в 1976 году произошло 15 вспышек.