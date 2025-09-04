https://news.day.az/officialchronicle/1778221.html Отозван посол Азербайджана в Болгарии - РАСПОРЯЖЕНИЕ Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Джалал оглу Гусейнов отозван с должности. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Отозван посол Азербайджана в Болгарии - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов отозван с должности.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Отозвать Гусейна Джалал оглу Гусейнова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Болгария", - говорится в распоряжении.
