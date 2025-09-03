3 сентября завершилась Вторая мировая война

Автор: Лейла Таривердиева

3 сентября исполняется 80 лет со дня завершения Второй мировой войны - самой разрушительной трагедии XX века. Этот глобальный конфликт охватил около шестидесяти государств и затронул почти две трети населения Земли, то есть порядка двух миллиардов человек.

В этот день в Пекине на площади Тяньаньмэнь проходят масштабные торжества, посвященные 80-летию окончания войны. На параде будут присутствовать лидеры десятков государств, в том числе Азербайджана.

Перед трибунами проходят 45 парадных расчетов, представляющих все виды и рода войск Народно-освободительной армии Китая, в том числе военно-космические силы, войска информационной поддержки, войска тылового обеспечения и даже кибервойска. Как пишут СМИ, на параде Китай показывает все самое лучшее.

День 3 сентября призван напомнить всему миру, что Китай был не только жертвой агрессии, но и одним из создателей послевоенного мирового порядка. Поднебесная вошла в число учредителей Организации Объединённых Наций вместе с СССР, США и Великобританией и стала постоянным членом Совета Безопасности. Этот пост Китай бессменно занимает по сей день.

Когда речь заходит о победителях, вклад Китая зачастую остается в тени, хотя сопротивление китайского народа стало одним из решающих факторов в исходе войны против милитаристской Японии.

Для Поднебесной война началась задолго до нападения Германии на Польшу в сентябре 1939-го. Первым испытанием стала японская агрессия еще в 1931 году, и для Китая борьба продолжалась целых 14 лет, вплоть до августа 1945-го. Именно стойкость китайского народа не позволила Токио прорваться к советским границам и вынудила держать на восточном фронте подавляющее большинство вооруженных сил. Большая часть японской армии, авиации и флота увязли в Китае, что позволило СССР избежать открытия второго фронта - уже на востоке. Наступление с двух сторон могло серьезно изменить ход и результаты Второй мировой войны. Сталин признавал, что именно мужество китайцев помогло Советскому Союзу избежать катастрофической ситуации.

Цена оказалась чудовищной для китайского народа: Китай потерял свыше тридцати миллионов граждан, в большинстве это были мирные жители. Но и китайские войска нанесли Японии непоправимый урон - около полутора миллионов ее солдат были уничтожены, а это почти 70 от всех японских потерь во Второй мировой войне.

Решающую роль в организации сопротивления сыграла Коммунистическая партия Китая, сумевшая объединить разрозненные силы в единый фронт. Народ хранит память о героях: генералах Ян Цзинъюе, Цзо Цюане, Пэн Сюэфэне, Чжане Цзычжуне, Дай Аньлане, а также о подвигах "пяти героев Ланьяшаня", "восьми воительниц" и "восьмиста храбрецов" армии Гоминьдана. Китайским бойцам пришлось учиться воевать прямо на поле боя против врага, имевшего огромное преимущество в технике и опыте.

Самой мрачной страницей войны стала Нанкинская резня. В декабре 1937 года японские войска захватили Нанкин и за шесть недель уничтожили более 300 тысяч мирных жителей. Это преступление вошло в историю как одно из трех величайших злодеяний Второй мировой войны. В память об этом в Китае с 2014 года 13 декабря отмечается как день скорби.

Несмотря на неравенство сил, китайский народ продолжал сопротивление. Было организовано широкое партизанское движение. Особую известность получила "битва ста полков" - операция, осуществленная коммунистическими силами в 1940 году, в результате которой были освобождены десятки городов. В ответ японские захватчики учинили геноцид, обозначенный как политика "трех всех": "убить всех, сжечь все, разграбить все".

В Китае хранят память о погибших. Войну с Японией в КНР называют Войной сопротивления.