В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Захарова заявила, что освобождение граждан РФ в Баку станет важным шагом к нормализации отношений.

Day.Az представляет публикацию:

Мария Захарова: "Освобождение российских граждан станет важным шагом для нормализации отношений между Москвой и Баку".

Еще более важным шагом для нормализации отношений стали бы извинения за сбитый борт AZAL и например, признание своей ответственности за случившееся.

Сдается, что это сильно ускорило бы ту самую нормализацию, нет?