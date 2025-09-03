В Билясуваре столкнулись три автомобиля

- есть погибший и пострадавшие - ФОТО

В Билясуваре столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на участке старой трассы Баку-Астара, проходящей через Билясуварский район.

По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых и одного грузового автомобиля один человек погиб, трое получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Отмечается, что пострадавшие являются жителями Джалилабадского района.

По факту проводится расследование.