https://news.day.az/incident/1778087.html В Билясуваре столкнулись три автомобиля - есть погибший и пострадавшие - ФОТО В Билясуваре столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на участке старой трассы Баку-Астара, проходящей через Билясуварский район.
В Билясуваре столкнулись три автомобиля - есть погибший и пострадавшие - ФОТО
В Билясуваре столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на участке старой трассы Баку-Астара, проходящей через Билясуварский район.
По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых и одного грузового автомобиля один человек погиб, трое получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
Отмечается, что пострадавшие являются жителями Джалилабадского района.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре