Instagram тестирует новую функцию

Компания Meta, владеющая социальной сетью Instagram, приступила к тестированию новой функции "картинка в картинке" (Picture-in-Picture, PiP). Это позволит избранным пользователям продолжать просмотр видеороликов Reels в плавающем окне на своих устройствах даже после закрытия приложения. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Instagram уже предлагает некоторым пользователям попробовать новую функцию. У тех, кому опция доступна, предложение включить ее появляется во всплывающем окне во время использования приложения.

"Попробуйте "картинку в картинке".

Включите эту функцию, чтобы продолжить смотреть Reels в плавающем окне на вашем устройстве после выхода из Instagram", - гласит текст уведомления.

Запуск тестирования последовал за заявлениями главы Instagram Адама Моссери, сделанными несколько месяцев назад. Тогда Моссери намекнул на скорое появление этой функции, отвечая на вопрос пользователя.

Как и в случае с большинством подобных тестов, пока нет информации о том, когда (и будет ли вообще) эта функция внедрена для всех пользователей.