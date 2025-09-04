Израиль отказал Макрону во въезде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону во въезде в страну после заявления французского лидера о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Об этом сообщил бывший французско-израильский политик Мейер Хабиб в беседе с телерадиокомпанией Kan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Макрон отправил Нетаньяху сообщение, в котором сказал, что хочет приехать. Но Нетаньяху ответил, что в нынешних обстоятельствах это неподходящее время", - сказал Хабиб.