Израиль отказал Макрону во въезде
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону во въезде в страну после заявления французского лидера о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Об этом сообщил бывший французско-израильский политик Мейер Хабиб в беседе с телерадиокомпанией Kan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Макрон отправил Нетаньяху сообщение, в котором сказал, что хочет приехать. Но Нетаньяху ответил, что в нынешних обстоятельствах это неподходящее время", - сказал Хабиб.
