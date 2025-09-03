Великобритания депортирует студентов с истекшей визой

Министерство внутренних дел Великобритании депортирует иностранных студентов, которые продолжают оставаться в стране после истечения срока действия визы.

Как передает АПА, об этом сообщила министр внутренних дел Иветт Купер. Она сказала, что некоторые иностранные студенты подали заявление о предоставлении убежища, несмотря на то, что условия в их стране не изменились. "Мы окажем необходимую поддержку настоящим беженцам. Однако, если ситуация не изменилась, студенты не должны подавать заявление о предоставлении убежища по окончании учебы", - сказал он. Согласно отчету, Министерство внутренних дел отправило 10 000 иностранным студентам оповещение об истечении срока их визы.