Лидеры Великобритании и Испании подписали соглашение о сотрудничестве после Brexit

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Испании Педро Санчес подписали в Лондоне рамочное соглашение о двустороннем сотрудничестве. Как сообщает Day.Az, об этом заявило правительство Великобритании.