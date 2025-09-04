https://news.day.az/world/1778103.html Лидеры Великобритании и Испании подписали соглашение о сотрудничестве после Brexit Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Испании Педро Санчес подписали в Лондоне рамочное соглашение о двустороннем сотрудничестве. Как сообщает Day.Az, об этом заявило правительство Великобритании.
Лидеры Великобритании и Испании подписали соглашение о сотрудничестве после Brexit
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Испании Педро Санчес подписали в Лондоне рамочное соглашение о двустороннем сотрудничестве.
Как сообщает Day.Az, об этом заявило правительство Великобритании.
Согласно информации, цель нового "стратегического двустороннего рамочного соглашения" - укрепить отношения между двумя странами после Brexit.
Соглашение предусматривает усиление сотрудничества в сферах экономического развития, миграции и других областях, представляющих общий интерес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре