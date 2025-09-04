Лидеры Великобритании и Испании подписали соглашение о сотрудничестве после Brexit

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Испании Педро Санчес подписали в Лондоне рамочное соглашение о двустороннем сотрудничестве.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило правительство Великобритании.

Согласно информации, цель нового "стратегического двустороннего рамочного соглашения" - укрепить отношения между двумя странами после Brexit.

Соглашение предусматривает усиление сотрудничества в сферах экономического развития, миграции и других областях, представляющих общий интерес.