Казахстан и Армения ввели безвизовый режим

Депутаты Мажилиса Казахстана рассмотрели проект закона о ратификации Соглашения между Казахстаном и Арменией о поездках и порядке пребывания граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на tengrinews, после рассмотрения в Мажилисе документ был направлен в Сенат.

Данный документ был подписан в Ереване 15 апреля 2024 года. Его ключевое положение - введение безвизового режима между Казахстаном и Арменией сроком до 90 суток.

Это означает, что граждане Казахстана и Армении смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другой страны до трёх месяцев без оформления визы, используя один из действующих документов, указанных в соглашении.