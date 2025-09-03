https://news.day.az/world/1777978.html Казахстан и Армения ввели безвизовый режим Депутаты Мажилиса Казахстана рассмотрели проект закона о ратификации Соглашения между Казахстаном и Арменией о поездках и порядке пребывания граждан. Как передает Day.Az со ссылкой на tengrinews, после рассмотрения в Мажилисе документ был направлен в Сенат. Данный документ был подписан в Ереване 15 апреля 2024 года.
Казахстан и Армения ввели безвизовый режим
Депутаты Мажилиса Казахстана рассмотрели проект закона о ратификации Соглашения между Казахстаном и Арменией о поездках и порядке пребывания граждан.
Как передает Day.Az со ссылкой на tengrinews, после рассмотрения в Мажилисе документ был направлен в Сенат.
Данный документ был подписан в Ереване 15 апреля 2024 года. Его ключевое положение - введение безвизового режима между Казахстаном и Арменией сроком до 90 суток.
Это означает, что граждане Казахстана и Армении смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другой страны до трёх месяцев без оформления визы, используя один из действующих документов, указанных в соглашении.
