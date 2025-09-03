Невероятная гроза в Оклахоме

Охотники за штормами сняли на видео невероятную грозу в Оклахоме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные жители специально выходили на улицу, чтобы сфотографировать эту чудовищную тучу.