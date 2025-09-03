https://news.day.az/world/1777951.html Невероятная гроза в Оклахоме - ФОТО - ВИДЕО Охотники за штормами сняли на видео невероятную грозу в Оклахоме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные жители специально выходили на улицу, чтобы сфотографировать эту чудовищную тучу.
Невероятная гроза в Оклахоме - ФОТО - ВИДЕО
Охотники за штормами сняли на видео невероятную грозу в Оклахоме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местные жители специально выходили на улицу, чтобы сфотографировать эту чудовищную тучу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре