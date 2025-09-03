https://news.day.az/world/1778077.html "Танец" полярного сияния над Норвегией - ВИДЕО На севере Европы и Канады появилось полярное сияние, а на севере Норвегии свечение в небе танцевало буквально всю ночь. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
"Танец" полярного сияния над Норвегией - ВИДЕО
На севере Европы и Канады появилось полярное сияние, а на севере Норвегии свечение в небе танцевало буквально всю ночь.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре