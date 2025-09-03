"Танец" полярного сияния над Норвегией

На севере Европы и Канады появилось полярное сияние, а на севере Норвегии свечение в небе танцевало буквально всю ночь.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: