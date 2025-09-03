https://news.day.az/world/1777969.html Природное явление на Канарах удивило туристов - ВИДЕО Редчайший облачный водопад образовался на Канарских островах. Как передает Day.Az, захватывающие кадры сняли на Ла-Пальме. Подобное происходит, когда влажный атлантический воздух поднимается по восточному склону острова, охлаждается и образует облака.
