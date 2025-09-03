Природное явление на Канарах удивило туристов

Редчайший облачный водопад образовался на Канарских островах.

Как передает Day.Az, захватывающие кадры сняли на Ла-Пальме.

Подобное происходит, когда влажный атлантический воздух поднимается по восточному склону острова, охлаждается и образует облака.

Пересекая вершину горы, эти облака "выливаются" в долину Аридан, спускаясь по западному склону.