В Баку автомобиль сбил перебегавшую дорогу девушку

В Баку в нескольких метрах от пешеходного перехода автомобиль сбил девушку, перебегавшего дорогу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, инцидент произошел накануне вечером на перекрестке улиц Самеда Вургуна и Физули в Насиминском районе.

В связи с этим Центр интеллектуального управления транспортом вновь обратилось к пешеходам и водителям:

"Пешеходы не должны перебегать дорогу перед движущимися автомобилями. Это крайне опасно!

Не думайте, что можно перейти и без перехода. Чаще всего пешеходы становятся жертвами аварий именно в неположенных местах. Переходите дорогу только по пешеходным переходам!

Переходить дорогу на светофоре, не дождавшись зелёного сигнала, опасно!

Водители, приближаясь к переходам, обязаны снижать скорость и уступать дорогу пешеходам. Они должны быть особенно внимательными к самым уязвимым участникам движения.

Безопасность каждого участника дорожного движения в его собственных руках. Для этого необходимо строго соблюдать правила", - говорится в обращении.