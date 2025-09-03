Китай зафиксировал самое жаркое лето за весь период метеонаблюдений

Прошедшее лето стало самым жарким в Китае за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1961 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

Согласно официальным данным, средняя температура по стране в летний период достигла рекордных +23,31°C, что превышает предыдущие максимальные показатели.