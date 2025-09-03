https://news.day.az/world/1777967.html Китай зафиксировал самое жаркое лето за весь период метеонаблюдений Прошедшее лето стало самым жарким в Китае за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1961 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru. Согласно официальным данным, средняя температура по стране в летний период достигла рекордных +23,31°C, что превышает предыдущие максимальные показатели.
Китай зафиксировал самое жаркое лето за весь период метеонаблюдений
Прошедшее лето стало самым жарким в Китае за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1961 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
Согласно официальным данным, средняя температура по стране в летний период достигла рекордных +23,31°C, что превышает предыдущие максимальные показатели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре