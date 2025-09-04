https://news.day.az/world/1778244.html Над Венгрией появились кучево-дождевые облака - ФОТО - ВИДЕО Над Венгрией появились кучево-дождевые облака. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Синоптики пояснили, что никакой опасности это облако не представляет, но может сопровождаться грозами, ливнями и градом. Представляем вашему вниманию данное видео:
Над Венгрией появились кучево-дождевые облака - ФОТО - ВИДЕО
Над Венгрией появились кучево-дождевые облака.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Синоптики пояснили, что никакой опасности это облако не представляет, но может сопровождаться грозами, ливнями и градом.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре