Над Венгрией появились кучево-дождевые облака

Над Венгрией появились кучево-дождевые облака.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Синоптики пояснили, что никакой опасности это облако не представляет, но может сопровождаться грозами, ливнями и градом.

Представляем вашему вниманию данное видео: