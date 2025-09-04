https://news.day.az/world/1778244.html

Над Венгрией появились кучево-дождевые облака - ФОТО - ВИДЕО

Над Венгрией появились кучево-дождевые облака. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Синоптики пояснили, что никакой опасности это облако не представляет, но может сопровождаться грозами, ливнями и градом. Представляем вашему вниманию данное видео: