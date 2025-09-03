https://news.day.az/society/1777917.html На ряде территорий Баку временно не будет газа В трех районах Баку будет временно ограничена подача газа. Как передает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", ограничения будут введены на ряде улиц в Бинагадинском, Наримановском и Сабунчинском районах Баку сегодня с 10:00.
