Когда начнется электронная регистрация для поступивших в колледжи? - ДАТА
Регистрация для поступивших в учреждения среднего специального образования на базе полного среднего образования начнется 9 сентября в 11:00.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.
Кандидаты смогут подать заявку через платформу https://portal.edu.az/, выбрав услугу "Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях".
Отмечается, что электронная регистрация завершится 17 сентября в 18:00.
