Когда начнется электронная регистрация для поступивших в колледжи? - ДАТА

Регистрация для поступивших в учреждения среднего специального образования на базе полного среднего образования начнется 9 сентября в 11:00. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.