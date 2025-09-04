Когда начнется электронная регистрация для поступивших в колледжи?

Регистрация для поступивших в учреждения среднего специального образования на базе полного среднего образования начнется 9 сентября в 11:00.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Кандидаты смогут подать заявку через платформу https://portal.edu.az/, выбрав услугу "Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях".

Отмечается, что электронная регистрация завершится 17 сентября в 18:00.