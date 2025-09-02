Хуситы впервые атаковали здание Генштаба ЦАХАЛ

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" впервые атаковали беспилотниками зздание Генштаба Армии Израиля в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, ударам также подверглись аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве. 