Перед Дворцом Ширваншахов открылся международный фестиваль - ФОТО
В стариной части Баку - Ичеришехер, перед Дворцом Ширваншахов состоялось открытие восьмого Международного фестиваля анимации Animafilm, организованного Ассоциацией анимации Азербайджана (Azərbaycan Animasiya Assosiasiyası) и Peri Film при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, а также Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Day.Az.
На открытии директор фестиваля Animafilm, режиссер, продюсер, председатель Ассоциации анимации Азербайджана Рашид Агамалиев отметил значимость проекта в деле дальнейшего развития национального анимационного искусства, обмена опытом и сотрудничества с зарубежными партнерами.
На вечере был представлен совместный международный анимационный фильм "Сказки из волшебного сада" (Tales from the Magic Garden, Чехия, Словакия, Словения, Франция), который ранее был представлен на 75-м Берлинском международном кинофестивале.
Тема Animafilm нынешнего года - "Кошки". На фестиваль зарегистрировались 317 фильмов из 62 стран в 4 международных и одной местной категориях. После оценки всех заявок отборочная комиссия одобрила 39 фильмов из 20 стран для участия в конкурсе. Десять из них будут представлены в местной категории, а 29 - в международной. В рамках фестиваля пройдут показы анимационных картин, мероприятия, мастер-классы, встречи с иностранными и азербайджанскими специалистами, презентации и викторины (с программой можно ознакомиться ниже в фотоленте).
Картины будут оцениваться международным жюри и зрителями, а победители будут награждены на церемонии закрытия фестиваля в следующих номинациях:
- Лучший короткометражный анимационный фильм - гран-при;
- Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм;
- Лучший короткометражный студенческий анимационный фильм;
- Лучший короткометражный анимационный фильм для детей;
- Лучший короткометражный анимационный фильм о кошках.
Фестиваль продлится до 7 сентября.
