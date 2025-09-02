https://news.day.az/world/1777873.html Жители Днепра заметили необычное облако - ФОТО - ВИДЕО Над Днепром появилось облако в форме атомного гриба. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Облако одиноко возвышается на небосводе, поэтому привлекло внимание местных жителей.
