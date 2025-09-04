Федерико Кьеза не включен в заявку "Ливерпуля" на Лигу чемпионов

"Ливерпуль" объявил состав на групповой этап Лиги чемпионов, в который вошли 22 футболиста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, среди них оказались новые подписания клуба: Флориан Виртц, Александр Исак, Уго Экитике, Джереми Фримпонг, Милош Керкез, Леони, а также вратари Мамардашвили и Вудман.

Однако в заявку "Список А" можно включить максимум 25 игроков, из которых не более 17 могут быть не "доморощенными". Именно по этой причине итальянский форвард Федерико Кьеза не попал в состав на стартовую стадию турнира. В аналогичной ситуации оказался и Рио Нгумоа, который не считается "доморощенным", так как присоединился к "Ливерпулю" только в прошлом году.

Таким образом, команда Юргена Клоппа вынуждена была пожертвовать местом для Кьезы, несмотря на его статус одной из главных звезд команды.