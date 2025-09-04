Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с вирусными инфекциями

"Начиная со второй половины сентября, с возобновлением учебного процесса в средних и высших учебных заведениях одновременное пребывание людей разных возрастных групп в закрытых помещениях, таких как коридоры, аудитории и другие классы, приводит к более тесным контактам".

Об этом в ответ на запрос АПА сказал инфекционист, эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов, передает Day.Az.

Он отметил, что в таких условиях создается благоприятная среда для распространения вирусных инфекций, передающихся преимущественно воздушно-капельным путём: "С другой стороны, приближение осени сопровождается похолоданием и нестабильностью погоды, которая может несколько раз меняться в течение дня, что затрудняет правильный выбор одежды. Таким образом, в соответствии с эпидемиологическими закономерностями, мы ежегодно наблюдаем последовательную или одновременную циркуляцию острых респираторных вирусных инфекций в осенне-зимний период".

Тайяр Эйвазов подчеркнул, что в последние годы при поддержке Министерства здравоохранения в Азербайджане проводится активная пропаганда вакцинации от гриппа среди уязвимых групп населения. В страну поставляются эффективные и безопасные вакцины, и вакцинация осуществляется бесплатно в первичных медицинских учреждениях по обращениям граждан. Также специалисты различных медицинских учреждений ведут широкую санитарно-просветительскую работу среди населения о способах защиты от воздушно-капельных инфекций.