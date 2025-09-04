Выйдет игра про молодого Джеймса Бонда

IO Interactive в ходе трансляции State of Play представила шпионский боевик 007: First Light. В рамках презентации разработчики показали более 30 минут игрового процесса и раскрыли ключевые детали предстоящего релиза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, игра расскажет о молодом Джеймсе Бонде, только начавшем карьеру в MI6. Демонстрация геймплея началась с его первой миссии: агент прибывает с командой в загородное поместье для расследования. По сценарию новичка оставляют в машине, однако Бонд нарушает указания и самостоятельно начинает следить за подозрительным человеком.

Игровой процесс построен на свободе выбора: проникновение в особняк возможно несколькими путями. В продемонстрированном фрагменте персонаж попадает внутрь через открытое окно. Внутри здания проходит собрание, где игроку предстоит скрытно собирать информацию.

Далее следует динамичная погоня: Бонд вместе с напарницей преследует цель на автомобиле. Финалом демонстрации стала масштабная экшен-сцена: перестрелка на аэродроме, штурм самолета во время взлета и боевая сцена на борту в воздухе. В кульминации Бонд выпадает из самолета и в свободном падении обезвреживает противников, воспользовавшись парашютом одного из них.

Также стало известно, что роль Джеймса Бонда в 007: First Light исполнил актер Патрик Гибсон, снимавшийся в сериалах "Декстер: Первородный грех" и "Тюдоры".

Игра 007: First Light выйдет 27 марта 2026 года на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.