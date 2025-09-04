https://news.day.az/sport/1778133.html Расставание в "Нефтчи" В "Нефтчи", который неудачно начал новый сезон, произошло неожиданное расставание. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, Гадир Гасанов покинул пост менеджера основной команды. Он работал на различных должностях в футбольном клубе с августа 2010 года. С октября 2018 года занимал пост менеджера.
