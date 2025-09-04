Расставание в "Нефтчи"

В "Нефтчи", который неудачно начал новый сезон, произошло неожиданное расставание.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, Гадир Гасанов покинул пост менеджера основной команды.

Он работал на различных должностях в футбольном клубе с августа 2010 года. С октября 2018 года занимал пост менеджера.

С "черно-белыми" его больше ничего не связывает, Гасанов покинул клуб.

Этим летом бакинская команда осуществила 14 трансферов. Несмотря на это, результаты, показанные ей в первые недели Премьер-лиги, разочаровывают.