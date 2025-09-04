Масштабный сбой в Google, YouTube и Spotify

Пользователи из разных стран начали массово жаловаться на невозможность войти в Google, YouTube и Spotify.

Как передает Day.Az, сбой затронул как мобильные приложения, так и браузерные версии сервисов, что лишило миллионы людей привычных онлайн-инструментов для работы и отдыха.

Информация о неполадках быстро распространилась в соцсетях и на сайтах мониторинговых сервисов, где отмечается, что перебои носят глобальный характер.