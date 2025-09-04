Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли

Астероид 2025 QD8 пролетел внутри орбиты Луны на рекордно близком расстоянии от Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он сблизился с Землей на минимальное расстояние примерно в 19:00 по бакинскому времени.

"Опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны (чуть более 200 тысяч километров)", - рассказали в ИКИ РАН.

Небесное тело впервые заметили 18 августа, ранее о нем не было известно. В настоящее время астероид все еще находится внутри орбиты Луны.

Размер астероида - 22 метра, это сравнимо с размером челябинского метеорита, который разрушился в окрестностях Челябинска на высоте 23,3 км 15 февраля 2013 года.