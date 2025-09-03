Азербайджанская нефть подорожала
В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light по базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,71 доллара США, или на 1%, и составила 71,25 доллара за баррель.
Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,7 доллара или на 1,01%, и составила 69,76 доллара.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 0,54 доллара или на 0,94%, достигнув 58,01 доллара за баррель.
Стоимость одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,52 доллара или на 0,75%, и составила 69,43 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.
