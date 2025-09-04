Серия оползней накрыла индийский штат

Серия оползней накрыла в первые дни осени индийский штат Химчал-Прадеш.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Специалисты объясняют это самым влажным за последние 76 лет августом и рекордными в современной истории осадками в конце лета в этом индийском регионе.

Представляем вашему вниманию данное видео: