Серия оползней накрыла индийский штат - ВИДЕО

Серия оползней накрыла в первые дни осени индийский штат Химчал-Прадеш. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Специалисты объясняют это самым влажным за последние 76 лет августом и рекордными в современной истории осадками в конце лета в этом индийском регионе. Представляем вашему вниманию данное видео: