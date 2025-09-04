https://news.day.az/world/1778098.html Серия оползней накрыла индийский штат - ВИДЕО Серия оползней накрыла в первые дни осени индийский штат Химчал-Прадеш. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Специалисты объясняют это самым влажным за последние 76 лет августом и рекордными в современной истории осадками в конце лета в этом индийском регионе. Представляем вашему вниманию данное видео:
