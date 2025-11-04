https://news.day.az/azerinews/1793085.html Azərbaycanla BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi təsdiqlənib "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi" təsdiq edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev müvafiq Qanunu imzalayıb.
Qanunda qeyd olunub ki, 2025-ci il iyulun 9-da Əbu-Dabi şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi" təsdiq edilsin.
