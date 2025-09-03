Фуад Ахундов, политолог

Трёхсторонняя встреча в Вашингтоне Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа, без сомнения, войдёт в историю как политический водораздел. А ещё она по некоторым российским пропагандистам и "говорящим головам на экранах" прошлась как неплохой наждак. Они твердят, что Россия оказалась за бортом урегулирования отношений между Баку и Ереваном. Это унизительно, это обидно, кому-то это может показаться несправедливым, особенно учитывая историческую роль России на этом пространстве... Но если присмотреться, то всё вполне ожидаемо и закономерно. И "благодарить" за такое унизительное поражение в Москве следует собственных любителей "красных папок".

Сегодня в это трудно поверить, но до конца 2024 г. отношения Азербайджана и России развивались "по восходящей". Городские улицы пестрели гастрольными афишами российских "звёзд" разного калибра. Тогда же, в декабре 2024 г., Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью российскому журналисту и телеведущему Дмитрию Киселеву, что тоже, без сомнения, представляло собой не двусмысленный "месседж".

А потом... Потом российская ПВО сбивает в окрестностях города Грозный азербайджанский гражданский самолёт. Сбивает по ошибке, из-за преступного головотяпства. Уже в первые часы после катастрофы стало ясно, что это "накосячила" российская ПВО, когда на фюзеляже лайнера обнаружились пробоины от "поражающих элементов" штатной ракеты российского ЗРК "Панцирь", внутренней отделки салона и даже в телах раненых и убитых пассажиров - сами эти "поражающие элементы". Есть ли на этом этапе у Москвы возможность избежать полномасштабного кризиса в двусторонних отношениях? Безусловно. Нужно просто как принято в цивилизованном мире извиниться, признать ответственность, пообещать начать расследование и привлечь к ответственности виновных и ещё выплатить компенсации. Но Москва не спешит адекватно извиняться и ведет себя совсем нецивилизованно. В информационное пространство закидываются абсурдные версии вроде "столкновения с украинским дроном" (при том, что в мире нет дрона, который бы "работал" как зенитная ракета) или "операции ЦРУ, нацеленной на то, чтобы вбить клин между Баку и Москвой". Никакого расследования не ведётся вообще. Компенсации тоже не выплачиваются. Вместо них вперёд выдвинули Рамзана Кадырова, который предложил "оказать материальную помощь" семьям погибших и пострадавших. От чего в Баку отказались. Между компенсацией и помощью есть разница, и если в России её не понимают, то в Азербайджане понимают хорошо.

В Азербайджане несколько дней ждали. Дали в Москве время подумать. А потом огласили свою версию, возложили ответственность на российскую ПВО и официально обратились в ИКАО, отвергнув идею расследовать авиакатастрофу в рамках Межгосударственного авиационного комитета.

Есть такое железное правило: аморальная политика всегда ущербна. Она может дать краткосрочный эффект, но в долгосрочной перспективе наносит сокрушительный удар по той стороне, которая её проводит. Что и происходит сегодня с Россией, в том числе и на азербайджанском треке.

В самом деле, у России было сколько угодно возможностей сбросить напряжение. И Азербайджан давал понять, что в нагнетании конфронтации не заинтересован. Достаточно вспомнить эвакуацию российских граждан из Ирана во время "12-дневной войны". Но после краткой паузы все возвращается на круги своя. Москва ищет все новые способы давления на Азербайджан, который по их версии обнаглел до того, что требует от России извинений. Надрываются пропагандисты. Российские силовики пытаются давить на диаспору - вплоть до массовой жестокой облавы с погибшими и ранеными, как это было в Екатеринбурге. Подоспел и Россельхознадзор, который оперативно обнаруживает что-то недозволенное то в томатах, то в персиках из Азербайджана.

Но самое интригующее - за кадром. Оно скрыто в тех самых "красных папках", которые кладут на стол российским чиновникам высшего ранга. Основным содержанием этих "красных папок" помимо Украины, судя по всему, и Азербайджан. Тот самый Азербайджан, который стремится с Россией выстраивать добрососедские конструктивные отношения, сотрудничать по многим направлениям, но делать это так, как принято между независимыми государствами. Без имперского диктата, без вмешательства во внутренние дела и без провокаций. Но к этому любители "красных папок", похоже, оказались не готовы. Точнее, они оказались не готовы к тому, что теперь с Азербайджаном строить отношения надо как с независимым государством. Без имперского диктата. Без окриков и "руководящих указаний". И да, началось это не после катастрофы азербайджанского гражданского самолёта.

Помню еще в середине 90-х годов в прямом эфире Первого федерального телеканала России у меня случился показательный диалог. Ведущая назидательным тоном произнесла: в России есть круги, которые недовольны, что Азербайджан собирается экспортировать свою нефть через Турцию. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться в эфире, поскольку хорошо представлял себе эти самые фсбэшные круги. На вопрос же я ответил, что какая интересная логика у этих кругов: по их мнению, трубопровод Россия - Турция (газопровод "Турецкий поток") - это хорошо, а Азербайджан - Турция, - это плохо. Если они так думают, то это их личные трудности, - сказал я в эфире, а мы все равно свой трубопровод построим.

Действительно, в Москве не сомневались в своем праве решать, по какому маршруту должен экспортировать свои углеводороды Азербайджан, куда можно, а куда "ни-з-з-зя!"

И, конечно же, у них не поднималась рука написать, в этих самых "особых красных папках", что Азербайджан - независимое суверенное государство, что в Баку решают самостоятельно, на какие рынки и по какому маршруту экспортировать свои энергоносители, так что, по известному выражению Сергея Лаврова, лучше не "бить горшки". Но, похоже, в "красных папках" совсем другой вокабуляр: "если в Азербайджане пойдет большая нефть, то он разбогатеет и мы не сможем им управлять", "не пущать!", "пошли на поводу у англосаксов" "русофобия" и т.д. Сразу после подписания контракта века 20 сентября 1994 г. в течение двух недель в Азербайджане произошли теракты, были убиты государственные деятели, организован побег преступников из камер заключения КГБ и в завершении всего 4 октября была совершена попытка государственного переворота, которая была пресечена. Результат? Трубопроводы в обход России всё равно построены, плюс присоединились понятные последствия такой враждебности в двусторонних отношениях.

Многое из того, что происходит сегодня, я предсказывал ещё в 2000 году в своей статье в "Независимой газете". Хотел предостеречь. Писал, что авторы этих записок застряли во временах Очакова и покорения Крыма. Но статью, конечно же, не приняли во внимание. А в ней говорилось, что внешняя политика Москвы идет в разрез с "Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной тогда президентом РФ Путиным", в которой, в частности, одними из основных целей обозначались: "...всесторонняя защита прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом; содействие...популяризации русского языка и культуры народов России в иностранных государствах".

На деле же в Москве "не замечают", что среди 15-ти бывших союзных республик только в Армении были закрыты все русские школы. Такого не делали даже страны Балтии и даже Украина. Тогда посол России в Ереване Дрюков через прессу просил армян опомниться. Позже я узнал, что обо всех ограничениях русского языка в Армении подробно рассказано в брошюре, изданной в МИД РФ, но под грифом "Для служебного пользования", чтобы никто не узнал. Публично же Москва Армению в притеснении русского языка не обвиняет. Она обвиняет в этом Украину и даже пошла из-за этого на нее войной, хотя в Украине, как известно, все русские школы не закрывали.

Строго говоря, стратегическая ошибка была заложена с самого начала. Ещё в 90-е, когда в Москве уверовали: поиграют бывшие республики в независимость и "приползут обратно". Именно так процитировал силовых и других министров в эфире телепрограммы "Время" Борис Березовский. Конечно, к нему можно по-разному относиться, но в день своего освобождения с должности исполнительного секретаря СНГ в своем интервью он подарил общественности сенсационный инсайд, который и сегодня актуален, как никогда и раскрывает главную причину всех проблем на постсоветском пространстве. Возвращаясь из Баку, где Березовского застала новость о его освобождении с должности, он в своем самолёте беседовал с журналистами и, пользуясь тем, что Первый телеканал пока еще принадлежит ему, заявил, намекая на руководителей силовых структур, что они ему говорят: никуда не денутся бывшие республики, - приползут обратно. "Не приползут", - сказал Березовский. Никто "ползти обратно" не собирается. Но в Москве его не услышали. Там просто не увидели в бывших республиках суверенные государства. И продолжали и продолжают вести себя совсем прежним имперским высокомерием и диктатом: да кто вы такие, да куда вы денетесь, да нам достаточно один раз бровью шевельнуть...С кем-то это, возможно, и работает, но только не с Азербайджаном. Будь у них ума побольше, они бы наоборот советовали бы "задушить" в дружеских, сердечных объятиях все бывшие советские республики и тогда на постсоветском пространстве была бы совершенно другая атмосфера.

Вообще по поводу вокабуляра надо бы поговорить особо. И вспомнить, как часто российские депутаты, пропагандисты и также преподаватели престижных вузов опускались до прямой площадной брани в адрес азербайджанского народа и азербайджанского руководства. Какие-то шаги чужого правительства могут кому-то не нравятся. В азербайджанской прессе Россию тоже критикуют и критикуют порой жёстко. Но без прямых оскорблений и площадной ругани. А как называется то, что позволяют себе российские "говорящие головы эфира"? Это что - культура международной полемики? Уважение к стране-партнёру?

Понятно: в Москве очень хочется сохранить влияние в странах бывшего СССР. Но те ли инструменты для этого выбирают московские стратеги? В особенности составители тех самых "красных папок"? Уже давно в мировой политике устоялся термин "мягкая сила". Это экономические, гуманитарные, культурные, просто человеческие связи. У России был огромный потенциал этой самой "мягкой силы". Смогла Москва им воспользоваться? Конечно же, нет. Когда вместо экономического сотрудничества приходилось сталкиваться с энергетической блокадой, помидорными войнами, вместо человеческих связей - гонениями на "лиц кавказской национальности", не удивительно, что никакая "мягкая сила" уже не работала. И тем более она не работает сегодня, когда в ответ на решение Азербайджана обратиться в международный суд по поводу расследования катастрофы своего лайнера в окрестностях грозного в России обещают "ударить "Орешником" по центру Баку". До этого был депутат Госдумы и ещё преподаватель МГИМО Делягин, который тоже предлагал разбомбить ядерным оружием нефтяную промышленность Азербайджана, потому как России она не нужна. А главное за что? За гуманитарную помощь Украине. И "тележлоб" Владимир Соловьёв, к слову, тоже предлагал "долбануть" по Баку и Алма-Ате. Кстати, его выражение "мягкое подбрюшье" вовсе не его,- это любимое выражение начальника Соловьева, Олега Добродеева, наверное, поэтому Владимир Рудольфович словно попка часто его повторяет.

Это крайне удивительно, что в 21 веке в Москве действительно полагают, что это лучший способ укрепить двусторонние отношения. В любом государстве есть министерство обороны, которое как раз и занимается тем, когда и куда надо "долбануть". Но ещё есть МИД. Есть все инструменты "мягкой силы", в том числе информационные. И вот если эти инструменты начинают изъясняться на уровне "ударим ракетой по центру Баку" - неудивительно, что российская политика терпит крах.

Ещё более жёсткий пример. Самая, пожалуй, болезненная страница. Помощь Москвы Еревану во время карабахской войны - и первой, и второй. У России было сколько угодно возможностей прекратить конфликт. Использовать для этого свой авторитет. Вместо этого - передача Россией Армении военной техники на 1 млрд. долларов, воюющие на стороне Армении регулярные российские подразделения в девяностые, вплоть до того, что президент РФ Ельцин лично просил Президента Азербайджана Гейдара Алиева выпустить из азербайджанского плена на свободу российских офицеров из военной базы в Гюмри, воевавших в Карабахе на стороне Армении. Во Второй карабахской войне тоже самое: Самолёты с оружием, летевшие из Москвы в Ереван, уже накануне и во время 44-дневной Отечественной войны...при том, что с самого начала прав был в этом конфликте Азербайджан. Но... В "красных папках" содержались рассуждения "времён Очакова и покоренья Крыма" - о том, что Армения - исторический союзник России. Спрашивается, во-первых, союзник на какой случай? Россия сегодня собирается воевать с Турцией? А следовательно, со всем НАТО? Но даже если так, то как быть со стратегической географией. Такой союзник, как Армения, хорош, если с ним есть надёжная сухопутная связь, если туда можно быстро перебросить войска, подтянуть резервы. Иначе это не союзник, а головная боль. И самое главное. С 1998 г., как я указал выше, в Армении практически ликвидировано образование на русском языке. Эта страна практически моноэтническая. Отсюда выдавили не только азербайджанцев, но и русских. Но в Москве на это не обратили внимания. Авторам разного рода "красных папок" в век информации куда ценнее показались геополитические построения позапрошлого века.

И что в результате? Самое большое в регионе посольство США в Ереване, "шашлычная революция", постоянные попытки Армении переметнуться на Запад... Не помогли в этой ситуации России, как я и предсказывал в упомянутой статье в НГ, танки и бронетранспортёры, которыми напичкана её база в Гюмри? Может, пора уже в 2025 г. понять, как изменилось время?

И ещё одна сторона вопроса. Постсоветское пространство перенасыщено войнами и конфликтами. Во многих из них миротворчеством занималась и занимается Россия. Где-то - как посредник, где-то стоят её "голубые каски". Где-то она сторона конфликта. Но практически в любой ситуации конфликт доводится стараниями Москвы до того градуса, чтобы примирения двух народов стало практически невозможно. Именно это мы наблюдали в течение трёх десятков лет в Карабахе - с расправами над мирным населением, с обстрелами жилых кварталов, участием 366 российского полка в геноциде в Ходжалы, с разрушением всего и вся на территории, равной территории Ливана, с разорением кладбищ, мечетей, святилищ.. .Да, сегодня два народа нашли в себе силы сделать шаг к миру. А российские пропагандисты от этого в трауре. И не только потому, что пострадал российские имидж миротворца. Просто манипулирование конфликтом больше работать не будет. То же самое происходит сегодня в Украине. Где Москва заложила под урегулирование "территориальную бомбу", объявив своей территорией четыре украинской области. Или в Грузии, где Кремль признал субъектами международного права Абхазию и Южную Осетию. Классическая колониальная тактика - разделяй и властвуй, которую хорошо описывала советская историческая наука, объясняя, как царская Россия сначала разжигала, а затем управляла межнациональными конфликтами. Именно по этим лекалам сегодня действуют всякие начальники пятых управлений ФСБ, их начальники и прочие, застрявшие своим мышлением в 19 веке. Они много чего такого насоветовали, в том числе и нападение России на Украину. Справедливости ради отметим, что кадровые решения после этого нападения говорят о том, что Путин, наконец перестал целиком доверять этим самым красным папкам. Дело в том, что ранее в телеинтервью президент РФ, показывая на красные папки на столе, говорил журналисту, что они гораздо точнее и правдивее, чем СМИ. Любопытно, что лежавшие тогда на столе Путина папки, по его словам, были посвящены Сирии. Это телеинтервью выходило в эфир лет пятнадцать тому назад и, учитывая, что происходило в Сирии потом, можно точно предположить, что красные папки советовали тогда бомбить, атаковать, держать на штыках режим Асада. Чем это кончилось сегодня, хорошо известно. Это еще один красноречивый случай некомпетентности, закостенелости аналитиков красных папок.

И, что обидно. С необходимостью выстраивать отношения со своими бывшими колониями сталкивались многие страны, к примеру, та же Великобритания. У которой не сказать, чтобы история колониализма была абсолютно белой, чистенькой и исключительно гуманной. Но тем не менее британцы в очень многих своих бывших колониях сумели "уйти, чтобы остаться". Нет, никто не просит себе обратно статус колонии. Но английский язык по-прежнему востребован, учиться предпочитают ехать в британские университеты, по-прежнему читают британские газеты... Более того, изменилась и сама Великобритания, где пост премьер-министра мог занимать выходец из Индии, а мэра Лондона - из Пакистана. Чего трудно представить в России, где очередные ксенофобские приказы "красных папок" берут под козырек еще и финансируемые ими же Телеграм-каналы. В выражениях, далеких от этики, они оскорбляют не только руководство Азербайджана и других стран, но и эмигрантов из этих стран, работающих в России. За последние два месяца благодаря действиям российских силовиков создается впечатление, в Россию, в этакое законопослушное как Германия государство, функционирующее как механизм швейцарских часов, проникли нехорошие азербайджанцы, которые привнесли сюда чуждую России систему крышевания бизнеса. Причем заставляют крышевать почему-то именно ФСБ, которая вынуждена соглашаться заниматься этим неблаговидным делом.

Честно говоря, если бы речь не шла об очень серьезных, а порой даже драматичных и трагичных вопросах, можно было бы вспомнить старый анекдот ещё советских времён. Попадают бледнолицые в плен к индейцам. Один из них думает: ну всё, мне конец. В это время внутренний голос шепчет: "Нет, ещё не конец". Бледнолицый спрашивает у внутреннего голоса: "А, что мне делать?". Внутренний голос отвечает: "Видишь вождя? Подойди к нему и плюнь в лицо". Бледнолицей поступает, как ему велит внутренний голос, после чего этот самый внутренний голос констатирует: "Вот теперь точно конец". Вот так, как этот самый "внутренний голос", и ведут себя авторы "красных папок". После сбитого самолёта отношения как на грани. Ситуация, когда нужна особая осторожность, когда необходимо пошагово все разблокировать... А "красные папки" подсказывают: давайте в эфире оскорбим президента Азербайджана! Давайте устроим облаву в Екатеринбурге и двоих изобьём до смерти! Давайте найдём что-нибудь в персиках или томатах! Давайте нанесём ракетный удар по объектам SOCAR в Украине!

Поздравляем. Вот теперь точно конец. Конечно, рано или поздно нынешний кризис будет разблокирован, но прежних отношений, прежнего уровня доверия уже не будет. И "Спутник" в Баку не откроется. И свои позиции в урегулировании между Баку и Ереваном Москва не восстановит.

Просто думать надо было вовремя и оперировать современными постулатами.