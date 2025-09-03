"Манчестер Сити" объявил заявку на Лигу чемпионов
"Манчестер Сити" опубликовал заявку команды на общий раунд Лиги чемпионов сезона 2025/26, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
В список вошли 23 игрока: Райан Айт-Нури, Натан Аке, Маркус Беттинелли, Оскар Бобб, Райан Шерки, Рубен Диаш, Жереми Доку, Джанлуиджи Доннарумма, Фил Фоден, Нико, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд, Родри, Абдукодир Хусанов, Матео Ковачич, Омар Мармуш, Матеус Нунес, Стефан Ортега Морено, Тиджани Рейндерс, Савиньо, Бернарду Силва, Джон Стоунс и Джеймс Траффорд.
На групповом этапе "Сити" предстоит сыграть с "Наполи", "Монако", "Вильярреалом", дортмундской "Боруссией", "Байером", "Реалом", "Буде-Глимт" и "Галатасараем". Команда Пепа Гвардиолы вновь считается одним из главных фаворитов турнира.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре