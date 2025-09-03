Суд вынес решение по делу Бахруза Самедова, обвиняемого в госизмене

Завершено рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Бахрузу Самедову, обвиненному в государственной измене.

Как сообщает Day.Az, Бакинский апелляционный суд под председательством судьи Эльмара Рагимова оставил в силе решение суда первой инстанции.

Следует отметить, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Бахруз Самедов приговорен к 15 годам лишения свободы.

Он был задержан в августе прошлого года в ходе оперативно-следственных мероприятий, проводимых Службой государственной безопасности (СГБ) и обвинен в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

СГБ предъявила ему обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.